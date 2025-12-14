藍營台中市長「流出民調」上演宮鬥劇？媒體人揭鄭麗文、盧秀燕盤算

記者李鴻典／台北報導

下屆台中市長選舉，藍營人選外界看好立法院副院長江啟臣接棒，國民黨立委楊瓊瓔也宣布有意角逐。資深媒體人王家俊今（14）天分析指出，國民黨台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文和稀泥，不願對江啟臣、楊瓊瓔之爭表態，卻流出藍內參民調上演宮鬥劇。看樣子國民黨這次沒打算要初選、民調，也不希望江啟臣太快辭副院長。

楊瓊瓔宣布選台中市長稱姊弟一起努力，江啟臣笑：我姐姐好多喔（組合圖／翻攝畫面）

王家俊寫道，2026台中市長選舉，民進黨確定由何欣純參選，國民黨尚未公布人選。國民黨台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文和稀泥，不願對江啟臣、楊瓊瓔之爭表態，卻流出藍內參民調上演宮鬥劇。

王家俊指出，這份（自稱）國民黨內部民調顯示，支持江啟臣角逐台中市長比例達41.4%，希望楊瓊瓔參選市長僅12.9%；若與潛在競爭對手綠委何欣純對比，江拿下39.9%支持度、何為19.9%，楊則以28.2%支持度、對上何26.8%。該份「民調」藍白受試者比例偏高、民調結果不利楊瓊瓔，可見斧鑿。

王家俊分析，這份「民調」有幾個目的：在鄭麗文、盧秀燕不願意為江啟臣得罪「好姊妹」楊瓊瓔，且楊連署支持陳玉珍助理費除罪化修法提案、巧妙連結涉詐助理費的顏寬恒家族之際，黨中央想必盼楊瓊瓔知難而退。楊當然裝傻到底。

其次，不管是江啟臣想帶職立法院副院長參選台中市長，或主事者想舖墊徵召江啟臣、避免傅崐萁等人爭國會副龍頭負面效應提早浮上檯面，營造「江啟臣輾壓楊瓊瓔」定於一尊氛圍，為江解套，也為鄭、盧解套。

王家俊說，對照2018年國民黨台中市長黨內初選，江啟臣以0.6%的差距落敗，看著盧秀燕坐上市長寶座。江慢了8年，回到原本的位置。看樣子國民黨這次沒打算要初選、民調，也不希望江啟臣太快辭副院長。

王家俊也表示，盧秀燕、鄭麗文「嗯嗯啊啊」，一份來路不明卻韻味十足的內参民調，對敵人和自己人認知作戰。國民黨傳統的宮廷戲碼。

