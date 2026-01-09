藍營台中誰出線？韓國瑜、江啟臣明同台發春聯受關注

〔記者張軒哲／台中報導〕立法院長韓國瑜將在明天(10)日上午與副院長江啟臣共同在台中大甲鎮瀾宮發放春聯，由於藍營下屆台中市長人選尚未定案，兩人合體受到關注。另外，韓國瑜明日也將至清水出席玉皇大帝增福基金會活動，據了解，國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔也會出席。

民進黨下屆台中市長選舉由立委何欣純參選，國民黨台中市長提名進入白熱化，江啟臣與楊瓊瓔皆表態參選，黨中央16日將邀請兩人協調，近日兩人動向受關注，楊瓊瓔積極在市場掃街拜票，爭取曝光。

廣告 廣告

韓國瑜去年就到台中市發春聯，今年的新春題辭「馬上幸福」，他在臉書PO文預告將到台中發放，昨日深夜江啟臣臉書也貼文，將於明日上午在鎮瀾宮與韓國瑜一起在鎮瀾宮發放，民眾可前往索取。

【看原文連結】

更多自由時報報導

罵習近平抓不了賴清德！ 中共「國師」李毅驚傳被人帶走

首批聯名款「馬上幸福」春聯 韓國瑜、江啟臣1/10鎮瀾宮發放

台中宣布國中小營養午餐免費 楊瓊瓔：投資教育、希望永遠在

跟進北市 盧秀燕今宣布台中市公立國中小營養午餐免費

