藍營台中非江啟臣定於一尊？何欣純點出「她」跑很勤有望參選

何欣純今日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。 圖：CNEWS匯流新聞網提供

[Newtalk新聞] 台中市長盧秀燕任期即將屆滿，2026年台中市長選舉，民進黨日前選對會已確定將徵召立委何欣純上陣，而國民黨籍立法院副院長江啟臣有望參選。不過，何欣純今（26）日接受訪問時提到，從地方基層觀察，楊瓊瓔跑得非常勤快，顯示其參選意願濃厚。

民進黨立委何欣純今日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。

對於國民黨將派何人參選台中市長？何欣純指出，雖然這是國民黨的家務事，但從地方的實際情況來看，楊瓊瓔的行程跨越不同選區，「非她選區的，包括我的屯區，她也常常來，海線她本來就是在地人，山線的經營也很扎根」。她說，幾乎各地都能看見楊瓊瓔的身影。

何欣純接著說，楊瓊瓔在立法院的質詢也逐漸涉及非選區的地方建設與城市規劃議題，顯示其已針對全市議題展開布局，「我認為她雖然沒有宣布，但是她有意願，因為跑得很勤，也做了很多功課」。

她透露，基層確實盛傳楊瓊瓔已做好準備，原本打算宣布參選，但可能受到國民黨主席選舉、台中市政府面對非洲豬瘟事件等因素影響，讓宣布時機延後，「不然確實基層有在勸進她，而且她也打算要宣布」。

面對2026市長選戰，何欣純預言，將會形成民進黨與國民黨的一對一對決，因目前民眾黨並未宣布推出台中市長候選人。至於國民黨最終推派何人參選，她表示不予評論，但強調真正決勝關鍵在於政見內容與城市行銷能力，「大家要講給市民聽，市民會在2026決定誰最適合帶領台中向前」。

何欣純也從地緣與選民結構的角度分析指出，無論是她本人、立法院副院長江啟臣或立委楊瓊瓔，3人皆屬「原縣區」出身，在地方基層均具知名度，但原市區仍是3方都必須積極經營的戰場。

