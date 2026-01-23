即時中心／高睿鴻報導

台中驚傳「車輛失控」意外！今（23）天上午約10點30分，台中傳出有輛休旅車從大隆路一路狂衝，竟直接撞入國民黨台中市黨部的停車場；該車先將半開的大門撞爛、又失控撞到停車場圍牆，造成隔壁台中市都發局一名員工受傷。目前警方已到場處理，並將查明車輛失控原因。

現場有民眾表示，該車主疑似「誤踩油門」，本以為要剎車，結果卻一路爆衝，嚇壞周圍的目擊者。

稍後若有最新消息，請持續鎖定《民視快新聞》。

快新聞／藍營台中黨部旁出事了！休旅車爆衝撞黨部停車場 都發局員工受傷

國民黨台中市黨部的停車場圍牆遭休旅車撞擊。（圖／民視新聞）

