藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了

國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。

面對台中提名進度相對其他縣市落後，網友紛紛為楊瓊瓔打抱不平，她回應一切尊重黨機制。楊瓊瓔指出，國民黨最重要的精神就是制度、公平、團結，唯有在制度內以公開、透明、公平、團結的方式產生候選人，才能真正凝聚共識，獲得選民最大信任。

針對傳出台中可能比照宜蘭採用內參民調方式，楊瓊瓔表示，不設定任何方式，一切依照黨的決策程序。被問及是否偏好全民調時，她仍強調不確定任何樣態，重申最關心的是台中市整體勝選與未來發展，不會因任何雜音而改變。

近期楊瓊瓔頻繁深入基層，社群媒體卻出現網友留言希望她退選或禮讓江啟臣。對此，楊瓊瓔表示尊重民主多元聲音，會按部就班、一步一腳印持續深耕。她認為，民調或支持度是眾多參考之一，長期在基層累積的支持度與信任度，也是真正非常重要的支持指標。

