藍營台中3月底民調 地方傳與玉皇大帝有關：這人要翻身

政治中心／劉宇鈞報導

2026台中市長選舉，國民黨部分有江啟臣、楊瓊瓔爭提名，至今協調未果，黨中央將在3月最後一周辦民調，不少聲音質疑拖太晚。媒體人陳敏鳳爆料，據地方人士指出，之所以要拖到3月底，「因為楊瓊瓔去問她非常信的一個玉皇大帝」，稱她3月時就會有轉機、要翻身。

陳敏鳳：楊瓊瓔去問玉皇大帝

陳敏鳳8日在三立談話節目《驚爆新聞線》表示，最奇怪的就是台中市，台中市明明就是江啟臣占優勢，可是現在竟然要拖到3月底，本來是說3月底之前要做完民調，可是現在黨中央突然發出一個公文，而民調日期是在3月25日到3月31日。

陳敏鳳提到，她就去問了，到底為何要拖到3月底，如今真相大白，「因為楊瓊瓔去問她非常信的一個玉皇大帝，祂說她3月的時候，就會有轉機」，所以這個時間點，是不是黨中央配合楊瓊瓔的？

陳敏鳳說，這樣子一拖，擺明就是黨中央在配合楊瓊瓔。（圖／驚爆新聞線）

陳敏鳳直言，從1月底拖到2月就已經很多天了，而現在又要拖到3月底，大家對於這個時間點也難以理解，「結果原來是楊瓊瓔要翻身」，所以就一定要拖到3月底。

基層：若不是江啟臣出線，這局就輸了

陳敏鳳也說，這樣子一拖，擺明就是黨中央在配合楊瓊瓔，如今眾多台中市議員都選擇支持江啟臣，「什麼玉皇大帝講3月，你就要弄到3月？」，基層因為沒有母雞都很焦慮，不少議員們都認為，如果不是江啟臣出線，國民黨在台中這一局就輸了。

陳敏鳳強調，這就是黨中央跟地方對著做的反效果出來了，很多人質疑，為何黨中央要配合一個在整體大局上根本不會贏的人，把時間又拖到3月底，議員們都非常的反彈，原來就是玉皇大帝指示要3月底，不覺得很好笑嗎？而這些是地方人士告訴她的，市政府（指市長盧秀燕）同樣希望時程可以提前，至少過完年就開始做（民調）。

