藍營台中3月民調她喊太晚 何欣純：盧秀燕急是個人利益算計

何欣純近日勤跑市場與民眾互動。（翻攝自何欣純臉書）

國民黨台中市長人選尚未出爐，黨內初選民調預定3月底進行，台中市長盧秀燕直言時程過晚。對此，民進黨台中市長參選人何欣純今（8）日表示無法評論他黨內部事務，但反問「盧秀燕為何這麼急？」質疑是出於個人利益的政治算計。

藍委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣均有意參選2026台中市長，雙方協商破局後，國民黨規畫於3月底完成台中市長提名民調，引發黨內評論這場「姊弟之爭」的時程，盧秀燕更直言「太晚了」。

對此，何欣純今日到市場提早拜年受訪時表示，他黨內部的遊戲規則應自行解決，她無法評論，不過，她話鋒一轉指出，市民真正關心的並非政治秀，而是對城市未來的政見與理念之爭，「這場所謂的姊弟之爭，包含盧市長為什麼要這麼急？我想都是在做個人的利益算計，這種政治算計不是市民之福」。

何欣純強調，台中需要的是「開大門、走大路」的市長，帶領城市持續向前、改善市政、照顧市民福祉。