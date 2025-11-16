藍營台南市長人選未定 陳以信靠「站路口」力拚謝龍介

爭取國民黨提名台南市長參選人的前立委陳以信，力拚初選，本周開始站路口爭取市民支持也拚聲量。(陳以信提供／曹婷婷台南傳真)

民進黨立委林俊憲這個周末接連成立下營、西港後援會。(林俊憲服務處提供／曹婷婷台南傳真)

民進黨立委陳亭妃啟動「菜市場女力行動」。(陳亭妃服務處提供／曹婷婷台南傳真)

民進黨台南市長黨內初選登記截止，由立委林俊憲對決陳亭妃，兩人登記截止的首個周末各自馬不停蹄造勢，力拚勝選；國民黨前立委陳以信表態投入選戰，遭指人氣、聲量遠不及立委謝龍介，本周也啟動「站路口」策略，一旁還擺放寫著「改變台南」大型海報爭取市民多看一眼，拉抬聲量。

明年台南市長選戰備受關注，綠營底定「妃憲之爭」，初選登記截止後的首個周末，林俊憲周六在下營、周日於西港接續成立後援會，大批綠營支持者到場力挺，營造勝選氣勢；陳亭妃除了啟動「菜市場女力行動」，昨也馬不停蹄在鹿耳門聖母廟發表「妃妃祈福打詐御守」，並從今天北港媽「南都巡歷」遶境活動進入台南境內開始，於駐駕點限量發放。

相較綠營初選底定，藍營截至目前對於後續選戰布局仍未明朗化，有意參選的謝龍介維持一貫節奏，除了固定在臉書直播，也預告未來競選戰術就是一面揭弊、一面提出福利。陳以信則是從宣布參選以來，迄已公布15項政見，由於不少人質疑他人氣、網路聲量均遠不及謝龍介，他這一周也開始「站路口」，利用一早上班時間選定車流量大的路口向鄉親自我介紹及問候，訴求讓更多人認識、看見他。

