藍營后見后 盧鄭三度擁抱破冰

國民黨台中市黨部7日辦黨慶活動，黨主席鄭麗文與台中市長盧秀燕於黨主席選戰後首度同台，兩人三度擁抱，以行動破除「后不見后」傳言；相形之下，有意爭取2026台中市長提名的立院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔，全程零互動。對於江、楊「姐弟之爭」，鄭麗文表示「手心手背都是肉」，黨中央將以公平機制選出最優秀、最強的候選人；盧秀燕呼籲黨員支持鄭麗文，唯有團結合作，明年大選才能勝出。

鄭麗文與盧秀燕昨在黨主席選後首度合體，兩人在台上三度擁抱。被問及兩人是否有心結？鄭麗文說，外界不必見縫插針，「挑撥沒有用啦！」致詞時她還看著盧說「今天陽光普照，因為太陽在這。」更說，盧媽處理豬瘟問題展現優秀的危機處理能力；盧媽的辛苦是因為執政黨隨時都在見縫插針、扯後腿。

盧秀燕受訪說，她第一次參選市長、不被看好，選前之夜正是鄭麗文全程策畫，「我們是好姐妹，有很好的私交」。

江啟臣與楊瓊瓔6日出席市立醫院開幕，全程零互動，昨黨慶再度同台仍全程保持距離。江面對媒體追問僅說「國民黨生日快樂」就離場。楊同樣語帶保留，以「生日快樂」帶過，對黨內協調或初選辦法稱「還沒那麼快」。

面對市長提名，鄭麗文說，兩人對台中的貢獻有目共睹，黨中央一定會以公平機制做好溝通協調，圓滿產生最優秀、最強候選人。盧秀燕呼籲黨員團結支持新主席鄭麗文，2026國民黨非贏不可，因唯有國民黨勝利，中華民國才有未來，台灣才能穩定。