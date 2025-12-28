藍營吳宗憲.張勝德誰出征？ 縣黨部：請黨中央二次協調

宜蘭縣 / 綜合報導

下一屆宜蘭縣長之戰，只剩國民黨人選未定。立委吳宗憲、議長張勝德兩強相爭，昨(27)日縣黨部召開閉門會議協調，最終仍沒確定推派誰出來，縣黨部說，將報請中央，10天內再次協調，若還是協調不成，將辦初選，而吳宗憲、張勝德兩人雖然誰也不讓誰，但也有共識，一切依照黨中央規定走。

下屆宜蘭縣長選舉，國民黨立委吳宗憲、議長張勝德，兩強相爭，誰將出線？27日下午，縣黨部協召開協調會，經過1個半小時閉門會議，主委林明昌攜手兩人一起受訪。

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌說：「不管提名是誰，另外一方全力支持，但我們已經報請中央說在10天內來召開協調會議，不成的話我們就按照中央的規定，初選機制，在年底以前完成提名。」

由誰出征？協調會開完了這一題還是沒答案，不過對於這一點，雙方想法都一樣。立委(國)吳宗憲說：「有共識的部分就是不管誰出來，另外一個都會幫忙，這個部分我們有共識，所以國民黨百分之一百團結。」

宜蘭縣議會議長張勝德說：「一定會在民主的一個制度之下，公平公正公開產生一位候選人。」

尊重黨中央安排，也盼提名腳步加快些，畢竟民進黨人選已經底定，由律師林國漳參選，民眾黨，則徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠迎戰，國民黨人選未定，立委吳宗憲及議長張勝德，都希望能披藍袍上戰場。

宜蘭縣長參選人(民)林國漳說：「我們一樣會堅持我們自己立場，站穩我們自己腳步，會繼續努力，爭取絕大多數宜蘭縣民的支持。」

宜蘭縣長參選人(眾)陳琬惠說：「目前的這個共識在藍白上面，共推一組人出來做參選這件事情，我想是不變的，那這個階段就是大家各自努力，，繼續來獲得更多宜蘭縣民的一個支持。」藍營積極整合，打出哪一張縣長王牌，成為各界關注焦點。

