即時中心／温芸萱報導

憲法法庭上週宣判藍白聯手通過的《憲訴法》修法違憲無效，引發藍營強烈反彈，今（22）日更前往北檢告發5名大法官涉瀆職。對此，律師陳怡凱在臉書直言，該告發在法律上毫無意義，憲法位階高於一般法案，憲法法庭依法行使職權，不可能構成枉法裁判。檢方同樣受憲法法庭判決拘束，案件最終只會不起訴。他痛批，藍營目的在於煽動反體制情緒，為日後「迎王師」鋪路。

今日國民黨立院黨團前往台北地檢署，告發5名大法官涉嫌瀆職。

廣告 廣告

對此，律師陳怡凱今日在臉書發文直言，這樣的「告發」在法律上毫無意義，只是政治作秀。他指出，一個基本的法律常識是，憲法的位階本來就高於立法院所通過的法律，而憲法法庭行使職權的依據是憲法本身，不是一般法案。換言之，法案本來就是憲法法庭審查的對象，又怎麼可能反過來拘束憲法法庭的判決？

接著，陳怡凱進一步說明，憲法法庭的判決對全國各機關都有拘束力，大法官依法行使憲法所賦予的職權，宣告法律違憲，根本不可能構成所謂的「枉法裁判罪」。反而，如果真的有法官因政治壓力判決大法官有罪，才更可能涉及枉法裁判，但這種情況發生的機率極低。

同時，他也指出，地檢署同樣必須受到憲法法庭判決的拘束，這類告發案送到檢方手中，依法大多只會直接作成不起訴處分，連起訴的門檻都到不了，更不可能進入法院審理。等到檢方不起訴後，再反過來指控檢察官不公，宣稱「司法已死」

最後，陳怡凱強調，發動這種濫訴行動，法律上沒有實質效果，真正目的並非循正當法律途徑救濟，而是藉由政治操作，撩撥支持者對司法的反體制情緒。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／藍營告大法官 律師揭心機「煽動反體制情緒」

更多民視新聞報導

國民黨告5大法官瀆職 律師怒轟：罔顧國人生死、社會公憤

周軒最欣賞陳玉珍？原來是誇她「勇敢承認幫忙邀請藍委去中國」

藍白又來！竟提案彈劾總統 鍾佳濱怒轟：別濫用職權違憲

