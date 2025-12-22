藍營告發大法官 基進：「銜命」把台灣打爛，證明民主失靈給對岸看？

記者李鴻典／台北報導

憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政；台灣基進則說，國民黨若真在乎憲政，就該回到制度內，補足大法官缺額、提起憲法訴訟，而不是把司法獨立當作塑膠。

國民黨團按鈴提告「大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥濫權瀆職、枉法裁判」（圖／翻攝畫面）

台灣基進表示，國民黨去告大法官「枉法裁判」，在眾多選擇之中，他們選了「完全沒效」、「也沒邏輯」的那個。這種操作不僅暴露了他們對司法獨立的徹底鄙棄，更揭示藍白現在搞的就是把台灣徹底焦土化的策略──沒有要監督，只要破壞。

台灣基進說明，司法獨立的核心精神，在於憲法法庭的判決具有最終性，無法以刑法「枉法裁判罪」去懲罰。國民黨明知如此，卻仍選擇告發，他們的目的顯然不是法律救濟，而是敘事操弄。試圖讓支持者相信「大法官已成賴清德的工具」，而「民主制度正在崩壞」。這是一種「自己先破壞秩序，來證明秩序真的已壞」的策略。

台灣基進進一步表示，憲法法庭人數不足，是國眾兩黨長期杯葛人事案所造成。他們自己先掏空制度，再批評制度被剩下五位苦撐的大法官破壞，根本做賊喊抓賊！

要說「枉法」，藍白才枉法！把大法官開會審議49次苦心孤詣做出的艱難決定，當成低等的政治表態輸誠，根本就是以小人之心擅自侮辱台灣的整個司法體系！

台灣基進說，藍白或許「銜命」要做的事情就是把台灣打爛，證明「民主失靈」給對岸看。但這齣戲演的有夠噁，跟猛健樂打過頭還自以為肌肉練很大一樣，妄想真的該停了。

台灣基進強調，國民黨若真在乎憲政，就該回到制度內，補足大法官缺額、提起憲法訴訟，而不是把司法獨立當作塑膠。

