藍營告發經長龔明鑫堰塞湖案失職 水利署：政治操作
（中央社記者曾智怡台北28日電）花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災案，國民黨花蓮縣議會黨團今天赴北檢告發經濟部長龔明鑫等人，涉犯刑法廢弛職務釀成災害等罪。經濟部水利署表示，疏濬工作從未延宕，此舉嚴重打擊救災人員士氣，「政治操作完全不合理且不可接受」。
水利署強調，堰塞湖溢流至今，水利署動員全台各所屬單位全力投入疏濬工作，截至今天已疏濬逾1100萬立方公尺，也全力動員人力機具，於災害發生後最短時間內完成臨時堤防。
水利署透過新聞稿指出，依河川管理辦法第45條第1項規定，中央管河川的疏濬，得由當地直轄市或縣（市）政府擬訂計畫書，報經該河川的管理機關核定後許可辦理，因此自民國105年至114年8月，水利署依治理計畫分析，進行疏濬作業，並與花蓮縣政府多次協調辦理，於馬太鞍溪完成235萬立方公尺疏濬。
水利署表示，疏濬過程依治理計畫通洪斷面已經達到標準時，為維護橋樑及堤防本身的安全，當年度疏濬工作就會停止。
針對馬太鞍溪堰塞湖處理情形，水利署指出，中央處置程序合理且迅速，已成立中央指揮中心，由農業部主政，經濟部水利署及相關單位全力配合，並依114年8月28日林業及自然保育署花蓮分署召開的會議，決議第九河川分署分工疏濬目標量為20萬噸，實際則在去年9月21日累計疏濬達21.66萬噸，超前目標。
另外，水利署配合農業部專家諮詢會議及專案小組建議，已完成堤防不定期檢查及透地雷達檢測，檢測結果正常。
對於外界質疑「光復3號堤防開口堤未修復導致災害」說法，水利署澄清，光復3號堤防於113年間因颱風康芮損壞，水利署第九河川分署已於114年8月12日全面修復完成，又該處開口堤並非破損缺口，而是符合治理計畫的防洪構造，其高程設計均符合百年一遇洪水位的保護標準。
此外，經第三方公正單位鑑定，本次堰塞湖溢流瞬間洪峰流量高達8860CMS，遠超過馬太鞍溪百年保護標準的2040CMS，屬極端高流量、高流速且含大量砂石的洪流，多處堤防同時溢流，此等超過保護標準4倍以上的極端洪流，伴隨大量土石多點溢流，才是造成災害的主因，絕非因堤防損壞或開口堤未封堵所致。
水利署表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖於颱風樺加沙期間發生溢流至今，水利署全力啟動災後緊急疏濬作業，動員全台各所屬單位全力投入疏濬工作，截至今天，已疏濬超過1100萬立方公尺。
另外，相關單位已陸續完成光復堤段加高、開口堤封堵、覆土培厚、北富堤段基礎加固及河道疏濬等工程防災措施，並同步強化監測及應變整備，包括兩岸預佈混凝土鼎塊、增設紅外線監視設備、建置監測系統與簡訊緊急通報機制，預佈移動式抽水機及搶險機具。
水利署強調，針對上游土砂仍不穩定，未來將持續協助花蓮縣政府進行馬太鞍溪的疏濬及堤防復建工程，確保居民安全。（編輯：潘羿菁）1150128
