即時中心／顏一軒、陳治甬報導

總統賴清德宣布未來8年會投入1.25兆元的國防特別預算，國民黨、民眾黨立法院黨團不約而同要求賴總統赴立法院進行「國情報告」，現在卻傳出藍營主張「多問多答」引發爭議。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（2）日表示，已故前總統李登輝當年在「國民大會」的國情報告也有同樣的設計，事實上《立法院職權行使法》的「國情報告」就是沿襲當年的設計，有統一針對詢問說明，或是報告後直接離開，因此若總統「國情報告」有實際接受詢答的過程，就會侵犯到行政院與立法院的職權。





鍾佳濱今早9時在立法院議場前受訪。記者提問，針對「國情報告」一事，國民黨團研商「多問多答」的模式，您覺得有辦法嗎？請問民進黨團的看法？

對此，鍾佳濱回應，此問題在去（2024）年藍白主導修改《立法院職權行使法》，後來在8月經過憲法法庭大法官審理已經做出解釋，第15條之1至之4有關於「總統國情報告」的內容，部分違憲、部分合憲。

他說明，合憲部分為立院可透過一定程序，邀請總統來做國情報告，也可主動表達在立院的同意之下，來進行國情報告，但內容就是總統就國家重大施政方針向立法院予以說明，如果委員有不明白之處可以提出詢問，再由總統視情況來做回答。

鍾佳濱提及，當年前總統李登輝在國民大會也有同樣國情報告的設計，事實上《立法院職權行使法》的國情報告，就是沿襲當年國民大會，聽取總統國情報告的方式，當年李前總統有時候會在全部國代表答詢問之後，做統一說明，有時候在報告完之後，也就直接離開，「我想這樣的情況在李前總統那幾年當中都有發生」。

至於為何要強調這件事，鍾佳濱論述，憲法法庭明確說明，政院依憲法規定向立院負責，所以立院可以向政院提出質詢，政院有接受質詢的權力，也有答覆義務，憲法當中特別給兩院職權行使的規定為質詢與答覆；但若總統在國情報告也有實質上接受立院詢答的過程，就會侵犯到兩院職權。

他強調，賴總統針對這點明白表示，他是憲法的守護者，（「國情報告」）會依憲、合法來進行，因此侵犯到兩院相關憲法職權的事情，「總統不會做」。







原文出處：快新聞／藍營喊國情報告多問多答 鍾佳濱搬歷史打臉：當年李登輝也沒這樣

