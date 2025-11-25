藍營喊窮卻握巨額交通罰鍰？林楚茵點破：75%進地方口袋 中央卻「背黑鍋」

民進黨立委林楚茵。 圖：民進黨/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 近期交通罰單議題在社群與政論間掀起熱議，面對外界質疑中央「靠罰單撐財政」的說法，民進黨立委林楚茵今（25）日透過臉書公開澄清，強調交通罰鍰並非進入中央國庫，而是有高達75%的金額直接進入地方政府的口袋。她質疑，藍營縣市首長一邊喊窮、一邊卻握著龐大的罰鍰收入，「到底有沒有用在改善交通，值得全民監督」。

林楚茵指出，根據《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》，交通罰鍰的分配比例十分明確：地方政府拿走75%、執法機關取得24%，中央僅分得1%。她表示，「很多人不知道，交通罰鍰根本沒有進中央」，但卻常被民眾誤解成中央藉由罰單撈錢，導致「罰單變國恥」的錯誤印象。

她進一步引用數據指出，去年台北市交通罰鍰收入高達28.96 億元、台中市28.97億元，新北市更是全台測速照相密度最高的縣市。法規雖要求地方必須至少撥出12%用於交通安全改善，但其餘88%都由地方自主管理，是否真正投入交通安全，外界無從得知。

林楚茵強調，測速照相的設置屬於地方職權，交通罰鍰也主要由地方使用，但在爭議發生時「中央卻常被迫背黑鍋」。她將此現象比喻為藍白陣營在《財政收支劃分法》修法上的邏輯：只要「財權」、不要「事權」，一面拿錢、一面推責。

