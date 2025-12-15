藍營嗆賴清德獨裁！ 沈伯洋酸國民黨「白色恐怖變白痴恐怖」

民進黨團副幹事長沈伯洋酸，國民黨以前的白色恐怖，現在有點變成「白痴恐怖」。（圖：臉書）

「財政收支劃分法」修正案覆議遭立法院否決後，傳出府院高層評估以「不副署、不公布」方式回應，引發憲政討論。針對是否發動不信任案，國民黨團書記長羅智強今天（15日）直言「不奉陪」，強調倒閣後將出現長達60天的國會空窗期，形同讓總統賴清德「行政權獨大」，更誇張形容若一年解散多次國會，恐怕形成整年獨裁，對此民進黨團副幹事長沈伯洋酸，國民黨以前的白色恐怖，現在變成「白痴恐怖」。

沈伯洋諷刺指出，國民黨過去製造「白色恐怖」，如今卻淪為「白痴恐怖」，認為即便國會解散，行政院仍須依法行政，台灣是法治國家，不可能出現所謂的獨裁狀態。他也質疑假設行政院違法，救濟途徑在於憲法法庭，而非立法院，並反問憲法法庭遭削弱的責任究竟在誰身上？他也批評藍白陣營以情緒化語言誤導社會，對民主深化沒有幫助。

另外，民進黨團幹事長鍾佳濱說明，解散國會在內閣制國家屬於極為嚴肅的政治行為，在台灣更是尚未實踐過的憲政機制，並非可任意操作的政治工具。他強調一旦不信任案通過，行政院將進入看守狀態，卓榮泰與全體政務官必須總辭，以避免行政失序，相關流程皆有憲法與增修條文規範。