藍營嗆閣揆不副署是獨裁 黃帝穎反批法盲：回去問郝龍斌

〔記者謝君臨／台北報導〕「財政收支劃分法」覆議案日前遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」。對於國民黨立委批評閣揆不副署是獨裁，律師黃帝穎反嗆國民黨有三大法盲問題。黃強調，閣揆行使不副署權憲政首例是行政院前院長郝柏村，「國民黨立委應該先回去問問同黨的郝龍斌。」

黃帝穎表示，藍白強推「違憲惡法」，連民代貪污助理費都要除罪，社會無法接受，閣揆擬不副署，國民黨立委竟嗆「獨裁到沒藥醫」。黃批評，國民黨立委罵閣揆不副署是獨裁，有三大法盲問題，「應先回去問問同黨的郝龍斌。」

黃帝穎指出，首先，「閣揆不副署憲政首例是郝柏村不會是卓榮泰」。1991年行政院前院長郝柏村「不副署」時任總統李登輝任命蔣仲苓的人事令，是閣揆行使不副署權的憲政首例。「國民黨要罵不副署是獨裁，先回去問自己同黨的郝柏村公子郝龍斌。」

黃帝穎說，其次，藍白有權倒閣，所以根本沒有閣揆獨裁的問題。藍白不同意閣揆「不副署」，依據憲法增修條文通過不信任案，閣揆就下台了，根本沒有獨裁問題。

他也提及，前大法官許志雄在專文指出：「拒絕為毀憲亂政的法律案及預算案等背書，行政院長不副署，可阻止法案公布施行。立法院若無法容忍，可以倒閣，以追究行政院長的政治責任，因此自不生行政獨裁的疑慮。」

黃帝穎強調，第三，當年人事案沒違憲問題，郝柏村都有權不副署，則今日面對違憲惡法，且憲法法庭遭癱瘓，依據「舉輕明重法理」，閣揆當然更有不副署的憲法正當性。

「國民黨立委用三大法盲掩飾不敢倒閣的心虛！」黃帝穎說，依據「憲法增修條文」第3條第2項第3款，立法院有權對行政院長提出不信任案，但立法院若不敢對閣揆提出不信任案，即代表閣揆守護民主憲政的「不副署」有憲法正當性。因此，國民黨立委用法盲轉移不敢倒閣的心虛。

黃帝穎表示，讓違憲惡法令不出立法院，行政院應保護人民、保衛國家、守護民主憲政。藍白以「憲法訴訟法」修惡及二度全面封殺大法官人事等手段癱瘓憲法法庭，目前已無大法官審查制衡「違憲惡法」，在全球民主國家中，台灣是唯一失去大法官守護民主憲政功能的國家！

黃帝穎認為，在憲法法庭癱瘓的憲政危難時刻，行政院長「不副署」違憲惡法已成守憲護民的最後防線。閣揆擔起保護人民、保護國家、守護民主憲法的憲政責任，只要是違憲、傷害人民、傷害國家的法案，閣揆不副署，法律不生效，傷害就不發生。

