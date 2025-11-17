藍營嗆高市早苗「台海關日本什麼事」？賴清德公開點名：不宜負面解讀

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

日本首相高市早苗近日喊話，表示台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態，引發中日關係緊張。前總統馬英九、前國民黨席洪秀柱也公開批評日本，總統賴清德今(11/17)表示，美國已表達對高市首相言論的肯定，國內的政治人物，特別是在野黨，應尊重日本國內政治，不宜負面解讀。

高市早苗日前在日本國會發布「台灣有事、日本有事」的言論，引發中方不滿，中國駐大阪總領事薛劍竟在社群平台發布「斬首」言論，升高中日衝突，雙方關係嚴重惡化，並大打輿論戰。

馬英九也在臉書發文表示，高市早苗的躁進言行，錯誤引用集體自衛權，攪動台海情勢，對此深感憂心；洪秀柱則在臉書發文說，台海的事，關日本人什麼事？

賴總統上午出席國家檔案館開幕典禮時表示，美國駐日本大使已經公開發表聲明，肯定高市早苗首相在國會的發言，將有助於美國跟日本關係的增進，也有助於區域的和平穩定。

賴總統也呼籲，國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，也應該要注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。

