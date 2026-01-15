藍營嘲諷民進黨高市長初選結果 尹立、張博洋︰「攻賴」的老套

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨評論民進黨高雄市長初選結果為「派系復辟」、「金權運作」，民進黨左楠區議員參選人尹立與市議員張博洋今反批國民黨「攻賴」的老套，無助高雄發展。

尹立指出，國民黨從柯志恩、陳麗娜到白喬茵，相關論述高度雷同，顯示並非基於地方實際需求的理性監督，而是政治操作下的複製貼上；他強調，高雄不需要惡意抹黑與政治編劇，真正需要的是能持續推動建設、解決問題的執政能力。

針對白喬茵質疑立委賴瑞隆淪為派系傀儡，尹立認為專業並非口號，而是長期累積的成績，賴瑞隆歷任新聞局長、海洋局長，擔任立委期間連續多個會期獲公民監督國會聯盟評鑑為「優秀立委」，並為高雄爭取超過6千億元建設經費，相關成果皆可供檢驗，非所謂派系庇蔭。

廣告 廣告

三民區議員張博洋分析國民黨的邏輯很簡單，只要不是他們執政、都有話講。他舉陳其邁市長為例，當選時被國民黨罵「小英男孩」，現在賴瑞隆委員勝出，藍營又編出一套「新潮流傀儡」的鬼故事，高雄人過去曾給過國民黨機會，但因為韓國瑜不負責任、惡意停工輕軌、大踩兩岸紅線，挑起了人民對於穩定生活被破壞的不安感才被罷免。

曾同為罷韓戰友的尹立、張博洋共同呼籲，高雄正處於產業與城市轉型的關鍵階段，政治人物應回應市民對產業升級、就業機會與城市未來的期待，而非反覆以「派系論」進行抹黑。唯有回到專業與政策本身，才能真正為左營、楠梓，乃至整個高雄的發展負責。

【看原文連結】

更多自由時報報導

AIT火大？ 她加碼爆：華府智庫問黃國昌這1題也被嚇到！

黃國昌訪美回國仍批賴政府軍購 AIT罕見「1動作」公開狠打臉！

民進黨台南市長初選陳亭妃獲勝 領先林俊憲2個百分點

小草慘被打腫臉！黃國昌坦言到美國USTR才知「關稅已談妥」

