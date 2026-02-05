藍營國共論壇嗨喊「都是中國人」！綠營酸：乾脆黨部搬到北京？

政治中心／張予柔報導



國民黨副主席蕭旭岑近日率團前往北京，參加國共智庫論壇，並提出15項共同意見，強調兩岸人民要共同努力、堅持九二共識、反對台獨，更高喊「兩岸都是中國人」。此舉引發民進黨及部分社會輿論高度關注與質疑，直指國民黨此行疑似「假交流、真統戰」。





國民黨副主席蕭旭岑（中）、智庫副董事長李鴻源（左），昨（4）天深夜抵達桃機，民進黨批評，國民黨聲稱北京行是交流，卻和宋濤見面，質疑根本是假交流、真統戰。（圖／民視新聞）

據了解，國民黨團此次行程不僅與中國國台辦主任宋濤見面，還在人民大會堂新疆廳聽「中共統戰第一把交椅」中國全國政協主席王滬寧致詞。民進黨指出，行前國民黨稱此次為「智庫交流、產業交流」，但實際行程中卻充滿政治意味，尤其國民黨高層公開呼應中共論述，疑似向北京表態，這難道真的不是「假交流、真統戰」嗎？

民進黨點名國民黨多名高層接連拋出「中國人」與統一論述，從鄭麗文專訪發言到蕭旭岑謁見王滬寧、勤彭蓁過往表態，質疑相關言行已與中共論述高度重疊。（圖／民視新聞）

民進黨特別點名，國民黨主席鄭麗文在接受外媒《經濟學人》專訪時，公開表示「台灣人應接受自己是中國人」，並希望能與中國最高領導人習近平和解。國民黨副主席蕭旭岑在謁見王滬寧時稱「大家都是同胞，彼此血緣相依，情感共通」，更附和中共言論批評「抗中保台」是「媚美賣台」。此外，剛上任的國民黨中常委勤彭蓁則在過去台企聯副會長任內，多次表態「期盼兩岸早日統一」，強調台商應推進祖國統一進程。

民眾黨與國民黨相關言論引發爭議，綠營痛批在野黨高層頻頻呼應中國論述，質疑「為什麼不乾脆把黨部搬到北京算了」。（圖／民視新聞資料照）

除了國民黨，民眾黨高層的相關言論也引起關注。立委李貞秀受訪時表示「我們也是所謂的中國人，不叫中國人不然叫什麼？」同時間，民眾黨主席黃國昌在媒體專訪中批評AIT處長谷立言「介入台灣內政太深」，隨即被中共官媒引用作為宣傳素材。對此，民進黨痛批，國民黨這麼喜歡中國、心向統一，「為什麼不乾脆把中央黨部搬到北京算了，反正不都是一家人？」；而民眾黨若想跟進，也可以新考慮黨名要不要改成「中國民眾黨」。





