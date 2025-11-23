藍營地方基層盼嘉義縣明年能贏 鄭麗文參香未表態縣長人選

國民黨主席鄭麗文今（23）日上午回到故鄉雲林縣口湖鄉參加健走活動，下午則是來到嘉義縣新港奉天宮參拜上香。期間被問到明年2026嘉義縣長有無規劃時，鄭麗文則是微笑而未正面回應，陪同的立委王育敏則是以「尚未討論」就打斷話題。

國民黨主席鄭麗文23日下午來到嘉義新港奉天宮參拜。（圖／中天新聞）

鄭麗文下午在黨秘書長李乾龍、王育敏與民雄鄉長林于玲、縣議會黨團總召李國勝、議員簡嘉億、陳信文等藍營人士、地方幹部陪同下，來到新港奉天宮上香參拜。

隨後一行人到了奉天宮董事長何達煌的辦公室閉門談話，據了解，期間林于玲等人提到，明年雲林縣長可能會贏，希望嘉義縣也能贏，不過鄭麗文並未正面回應，只對在場人士表示，她看到大家士氣如虹，王育敏也非常認真地經營嘉義縣，還有所有的議員、黨代表和幹部等，在嘉義這麼辛苦的經營，未來大家有需要，盡量跟她開口，她做得到一定全力力挺。

鄭麗文這趟包括黨秘書長李乾龍、立委王育敏、民雄鄉長林于玲等人均陪同。（圖／中天新聞）

事後林于玲表示，鄭麗文確實沒特別講到選舉的事情，也未談到縣長人選，但有提到王育敏在嘉義縣一直努力經營，若是有好的人選，藍白合也ok。

鄭麗文受訪時表示，大家都知道我是雲林口湖的女兒，今天口湖鄉有個盛大活動，受到鄉長的邀請，所以她今天非常開心能夠回到故鄉。因為從小就在這裡長大，所以從小到大最鮮明的記憶，就是常常到新港奉天宮拜拜，因此今天回到口湖時，也安排來新港奉天宮參拜。

鄭麗文說，今天也非常感謝奉天宮何董事長，整個奉天宮非常的溫暖與熱情，同時也謝謝國民黨在嘉義的團隊，包括議會黨團、王育敏立委，希望在奉天宮的加持之下，我們嘉義愈來愈旺，發展能愈來愈好，也希望國民黨能夠用更大的力道，來服務地方、幫助嘉義縣有更好的發展。

地方基層都期盼明年藍營能贏得嘉義縣長選舉。（圖／中天新聞）

鄭麗文再次重申，今天非常的感謝，也非常的感動，看到這麼旺的人氣，希望在開台媽祖庇蔭之下，相信未來台灣、中南部、嘉義都會愈來愈好。

