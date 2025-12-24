藍營地方炸鍋！傳張顯耀操盤南二都選情 國民黨：主席從來沒有討論過

記者詹宜庭／台北報導

外傳國民黨主席鄭麗文重用前立委張顯耀，原規劃讓張兼任副主席負責督導高雄、台南二都選情，不料卻引發以高雄為首的民代群起抗議。對此，國民黨文傳會主委、立委吳宗憲今（24日）表示，有關張顯耀人事案今日中常會沒有提出，「有看到媒體報導這件事，但到現在為止主席從來沒跟我討論過，且有任何人事案都要交由中常會同意，目前為止並沒有案子提出」。

根據媒體報導，近日傳出國民黨主席鄭麗文將指派前立委張顯耀，出任黨副主席、智庫執行長及高雄選情中心督導「南二都」戰況，引發地方強烈反彈。且此次張顯耀人事案幕後最大推手，傳出是來自義联集團創辦人林義守的親自力薦。義联集團昨日發聲明指出，傳聞並非事實，本集團創辦人近期並未與目前媒體報導所載之檯面上各黨派政治候選人有任何互動，更無所謂「林義守力薦張顯耀操盤南二都選戰」之情事。

吳宗憲表示，有關張顯耀人事案今日中常會沒有提出，「有看到媒體報導這件事，但到現在為止主席從來沒跟我討論過，且有任何人事案都要交由中常會同意，目前為止並沒有案子提出」。

