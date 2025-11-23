藍營地方盼嘉義縣贏 鄭麗文參拜奉天宮未鬆口縣市長人選

國民黨主席鄭麗文到嘉義縣新港奉天宮參拜，受到藍營地方人士熱情歡迎。(呂妍庭攝)

國民黨主席鄭麗文今(23日)回故鄉雲林縣參加活動，特地到兒時記憶中的嘉義縣新港奉天宮參拜，受到藍營地方人士熱情歡迎，雖鄭麗文全程未提選舉，地方仍表達盼明年大選，嘉義也能贏的期待，希望縣長人選能早日決定，而鄭麗文言談中，除一再提到不分區立委王育敏在嘉義的經營，也透露不排除藍白合的可能。

鄭麗文下午在國民黨祕書長李乾龍、王育敏與民雄鄉長林于玲、縣議會黨團總召李國勝、議員簡嘉億、陳信文等藍營人士、地方幹部陪同下，到奉天宮上香，當下被問到明年嘉義縣長國民黨人選時，鄭麗文笑而未答，王育敏則說「尚未討論」就打斷話題。

隨後在奉天宮董事長辦公室的閉門談話時，包括林于玲等人都提到，明年選舉雲林縣可能會贏，希望嘉義縣也可以贏，但鄭麗文未正面回應，只向在場人士表示，她今天看到大家士氣如虹，王育敏這麼認真在嘉義縣經營，議會黨團、所有議員、黨代表、黨部服務站在嘉義這麼辛苦的經營，未來大家有需要，盡量跟她開口，她做得到一定全力力挺。

林于玲事後表示，鄭麗文以黨主席身分到奉天宮，確實沒有特別講選舉的事，也沒談縣長人選，但有提到王育敏一直在嘉義縣經營，如果有好的人選，藍白合也ok。

鄭麗文公開發言時指出，她從小在雲林縣口湖長大，小時候最鮮明的記憶就是到新港奉天宮拜拜，今天有機會回口湖，就希望安排到新港奉天宮參拜，非常感謝奉天宮董事長何達煌，讓她感到非常溫暖、熱情。

鄭麗文說，希望在奉天宮加持下，嘉義縣能愈來愈旺，發展愈來愈好，國民黨可以用更大的力道來服務地方，幫助嘉義縣未來有更好的發展，今天非常感謝、也非常感動，希望在媽祖庇蔭下，嘉義、中南部會愈來愈好。

