政治中心／程正邦報導

主持人李正皓辛辣直批國民黨主席鄭麗文：「沒有那個屁股，就不要坐那個馬桶嘛！」（圖／新台派上線）

國民黨 2026 地方選戰布局傳出陷入僵局。資深媒體人尚毅夫在三立政論節目《新台派上線》中直言，國民黨中央目前的領導統一出了大問題，他形容現任黨主席鄭麗文在地方協調上幾乎神隱，點出黨中央缺乏籌碼，根本無力說服各方勢力。主持人李正皓辛辣直批鄭麗文：「沒有那個屁股，就不要坐那個馬桶嘛！」

藍營地方選舉大亂鬥！鄭麗文協調失靈？尚毅夫爆：根本沒籌碼勸退派系。（圖／新台派上線）

鄭麗文協調失靈？新北市長人選李四川「不知要開會」

針對外界高度關注的新北市長布局，李四川與劉和然兩強相爭。尚毅夫透露，李四川私下對協調感到相當尷尬，甚至用台語自嘲：「我跟劉和然見面要說什麼？說我要選、你不要選好嗎？」更令人意外的是，今晚傳出黨中央要進行協調，李四川竟完全「未被告知」，顯示黨中央連基本的聯繫都失能。

廣告 廣告

此外，基層對現任市長侯友宜「維持中立」的做法也頗有微詞。尚毅夫指出，市議會黨團許多人期待的是李四川，但侯友宜仍陪著劉和然跑行程，不願勸退，導致內部不滿聲浪持續擴大。

尚毅夫說，大家期待李四川選新北市長，侯友宜仍陪劉和然跑行程沒勸退，已引起基層不滿。（圖／新台派上線）

彰化謝家姊弟槓到底？直系長輩傳「挺弟不挺姊」

彰化縣方面，議長謝典林（原名謝典霖）近日大動作「開箱豪宅」引發議論。尚毅夫分析，這背後隱含著謝家家族內部的分裂，謝典霖與謝衣鳯不合早已是地方公開的秘密，謝衣鳯甚至曾被目擊對弟弟動粗（用腳踢）。傳出謝家「直系」父母較支持兒子謝典霖，而「旁系」則支持謝衣鳯，家務事直接干擾到政治布局。

除了謝家姊弟，現任縣長王惠美支持副縣長洪榮章接棒，加上民調雖高但缺乏組織的柯呈枋，讓彰化陷入三方混戰。

談到謝典林開箱豪宅，尚毅夫爆謝家姊弟不和已不是新聞，謝衣鳳常用腳踹弟弟。（圖／新台派上線）

新竹縣「兩強開撕」：陳見賢、徐欣瑩互蒐證準備告

新竹縣的初選更是火藥味十足。副議長陳見賢與立委徐欣瑩互不相讓，尚毅夫爆料，雙方目前都在「整軍」，私下瘋狂蒐集對方的黑料與負面資料，「兩邊都在蒐證準備要告」。

針對徐欣瑩提出的「開放參選」，尚毅夫揭密這其實是陳見賢在協調時的「嗆聲語」。此外，基層對徐欣瑩過去在無黨、民國黨、國民黨之間遊走的「忠誠度」仍存有高度疑慮，若最終演變成三腳督，國民黨恐保不住新竹縣。

尚毅夫說徐欣瑩過去在無黨、民國黨、國民黨之間遊走，藍營對她忠誠度存疑。（圖／新台派上線）

台中也有「乾哥哥」力阻 鄭麗文神隱遭諷

台中戰局同樣不樂觀，內部傳出有「乾哥哥」輩分的有力人士力阻人選。面對各縣市全面開花的戰火，尚毅夫痛批黨主席鄭麗文完全不在場，並指出鄭麗文曾坦言「勸退不了人」，為了怕丟臉乾脆不出席協調。

更多三立新聞網報導

新北藍營：2/15前確定市長參選人 議員擬提名36席

新北人選大卡關！陳東豪爆料「藍營恐有內鬼」：有人想弄李四川

獨家／輝達落腳北士科天註定？福裕宮土地公一個決定留住兆元風水

蘇巧慧是綠近幾屆最強！黃志雄不樂見三腳督：李四川像侯友宜較穩健

