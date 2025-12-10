藍營基層串連不辦初選直接徵召 江啟臣老神在在訪問新加坡

藍營基層喊話不初選直接徵召江啟臣，而江啟臣仍老神在在的訪問新加坡。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 國民黨台中市長人選未定，力挺立法院副院長江啟臣的基層里長等不急已經開始造勢，不過江啟臣仍遲不鬆口，依舊老神在在地率立院同仁訪問新加坡。基層里長指出，江啟臣具備在地深耕的扎實基礎，也有國會、國際舞台的視野高度，更在黨最困難的階段扛起責任、穩住情勢，能在地、能中央、能國際，也是最能帶領台中邁向下一個八年的領航者。

豐原區有里長和支持者上百人昨天參加「力挺徵召江啟臣參選台中市長基層團結會」，現場大喊徵召不初選，團結拚勝選，分裂必敗，，現場另有房仲業者帶員工到場挺江啟臣選下屆台中市長，業者帶頭喊「江啟臣，當選」。

江啟臣的重要幕僚、豐原區社皮里長涂力旋在臉書發文指出，江啟臣副院長多年來一步一腳印，無論在國會、在黨內、在地方，都以行動證明他的能力與態度。而最知道他努力的人，就是我們這些每天在第一線服務的基層里長、鄉親與地方團隊。

涂力旋說：「現場大家應該都有聽到我喊得特別大聲，那不是口號，而是我們對台中的期待。台中是一座越走越大的城市，需要能夠接棒、能夠持續推進的下一任領航者。今天我們一起共同站出來，就是在告訴大家——此時此刻，台中最需要的，就是團結。最強的人選，就是江啟臣。基層的聲音非常清楚：必須推出最強候選人，2026要守住台中，2028才能重返執政。」

當基層聚集力挺江啟臣的同時，江啟臣正在新加坡訪問，走訪了盛裕集團、出席「亞洲台灣商會聯合總會第33屆第2次理監事聯席會議」歡迎晚宴及開幕典禮，同行者還包括民進黨提名的台中市長候選人何欣純。

江啟臣動致詞時表示，「台商在哪裡國力就到哪裡，台商就是我們國力的延伸！」他提到，此次會議選在新加坡舉辦意義非凡。他曾任8年的「台星國會議員友好協會」會長，見證了這些年來台星雙方經貿及其他領域的關鍵發展。並且讚揚台商們展現「人飢己飢、人溺己溺」精神，縱使在世界各地發展，卻始終心繫台灣。他強調立法院是大家的「娘家」，歡迎大家隨時回家，本次跨黨派委員共同出席活動，展現「支持台商永遠是立法院不分黨派最大共識」，立法院會做台商在海外發展的最強後盾。

