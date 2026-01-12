藍營基層憂「鄭習會」遭抹紅 許淑華：鄭主席會拿捏分寸

許淑華對國民黨主席鄭麗文赴中進行兩岸交流持正面態度。（劉慧茹攝）

距離九合一選舉不到10個月，傳出停辦10年的國共論壇有望於1月底登場，並進一步醞釀3月國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平會面的「鄭習會」。藍營基層對此感到憂心，擔心遭外界抹紅，反而對年底選情不利。積極拚連任的南投縣長許淑華12日回應相關議題時表示，只要不涉及政治或敏感議題，與對岸展開交流都應持正面態度，並強調「鄭主席會拿捏分寸」。

許淑華指出，只要交流內容不觸及政治或敏感議題，兩岸互動應以務實為原則，就如同地方政府過去舉辦的「兩湖論壇」，長期以來皆維持正向交流模式，「相信鄭主席會妥善拿捏分際，同時為南投及全國開啟更多合作空間。」

許淑華也提到，近來觀光產業受到不小衝擊，在兵凶戰危的氛圍下，加上全球戰亂與衝突頻傳，國人難免感到憂心。她直言，雖然尚不清楚鄭麗文是否及何時出訪，但若相關交流能發揮安定民心的效果，認為各界及民進黨都應正面看待。

