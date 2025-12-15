藍營基隆選情急了？竟批童子瑋政績 民進黨酸爆：對謝國樑不信任

即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，秘書長徐國勇先前透露，基隆市長已有非常好的人選，希望12月底前能定案，外界相當看好基隆市議長童子瑋出戰，對決表態爭取連任的市長謝國樑。雖然人選尚未定案，但國民黨似乎已經坐不住，今（15）早基隆市黨部召開記者會，批評童子瑋政績。對此，民進黨狠酸，此舉已顯見藍營對於選情的堪憂。

國民黨基隆市黨部今早召開記者會，指稱童子瑋上任至今3年多，政績不多但爭議卻不少，還稱其政績3大重點就是「大罷免大烙賽」、「收割手起刀落」、「要求濫發現金」。對此，民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，童子瑋及議會民代爭取市政建設，是不分黨派的職責所在。基隆市政府已經表示「尊重議會觀點，呼籲關心民生」，國民黨部持續對議會發動政治口水的攻擊，「不知道林沛祥為何打臉謝國樑，建議他們向童子瑋學習、多多關心民生」。

接著，余睿柏狠酸，感謝國民黨基隆市黨部，本黨候選人尚未提名，就已經以高規格待遇應對，顯見對於選情的堪憂，並不如市長說的鐵板一塊，「這是市黨部對市長的不信任，我們也表示理解」。

余睿柏也向關心市政的市民喊話，雖然國民黨現在深知市政治理失能，從電動機車跳票、颱風民怨、油水神隱到獅球嶺議題，可以看出國民黨對治理市政已經無心應對、忙於政治；不過，民進黨以及議會民代，都會持續關心基隆市的市政問題、監督市政，確保市民朋友的心聲都能夠得到市府的回應。

最後，余睿柏提醒，請國民黨部罵人之前要做好功課，藍營黨部前任主委以及謝國樑的民政處長，針對罷免案利用職務之便，非法利用戶政系統查詢個資已經認罪，而關於普發現金、毀憲亂政，包含通過宣告違憲的國會擴權法，以及僭越行政立法份際的普發現金1萬元，則是林沛祥的拿手專長，建議發言人多向主委請益。

