藍營大老挺何志勇選新竹市長？翁曉玲、劉兆玄這樣說

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨前發言人、清大兼任助理教授何志勇宣布參選新竹市長後，除找來前交通部長葉匡時及前立法院長王金平支持，也舉辦城市沙龍座談會炒熱選舉氣氛，即使國民黨中央與地方已定調「藍白合」禮讓現任市長高虹安選連任，何志勇仍未放棄，今天更邀請前行政院長劉兆玄及立委翁曉玲到場參加第4場城市沙龍，聚焦文化政策。

翁曉玲說，何志勇是清大的好同事，辦沙龍座談會當然很樂意支持他辦這樣的活動，並稱新竹市長的候選人，不管是哪一位，只要夠優秀，願意出來為市民服務，都樂觀其成。

劉兆玄也提到，這場城市沙龍座談會早在2個月前就答應，談新竹的文化政策當然是好事，他當然樂意看到新竹市的文化進步，也很關心新竹市的發展。對於是否就是支持何志勇參選市長，劉兆玄則不願多說。

何志勇今天辦第4場城市沙龍座談會，邀請多名文史工作者參與，包括劉兆玄及翁曉玲和金山面文化工作者吳慶杰和新竹市北門鄭氏、竹塹北管藝術團團長鄭德宣等人暢談文化政策，翁曉玲則提到立法院的財政收支劃分法修法的經過，認為縣市政府有錢有預算就可做更多文化事業的事，照顧市民。強調何志勇願意出來辦這樣的座談會及想要參選，她都樂意支持。

劉兆玄也稱，新竹有300年的歷史文化，可以再更深入舉辦各種文化活動，他也樂見這場文化沙龍座談，可以激盪出更多文化政策。

何志勇強調，希望透過城市沙龍，凝聚市民對城市的想像與重視，他會持續舉辦沙龍座談活動，聽取更多市民的意見與聲音。

