藍營大老開嗆高市早苗！汪浩直指國民黨沉痾

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日在國會備詢時，一席「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引發中國政府強烈不滿，導致中日關係緊張，而該言論也讓前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱輪番批評。對此，作家汪浩今（19）日怒指，國民黨最可怕的地方，不是與民進黨立場不同，而是早已習慣被中共霸凌，甚至沉迷於被中共霸凌，馬英九們，有病要治啊。

汪浩今發文指出，中國出手威脅日本，只因高市早苗一句「台灣有事，日本有事」，日本2大在野黨反而更挺高市，強調言論無須撤回，並直言這是重新思考「是否該依賴中國」的契機。日本政府更在北京明確宣示：高市言論不撤，日方立場不變。也就是說，日本清楚知道，面對霸權，退一步不會換來和平，只會換來更大的霸凌。

汪浩提及，反觀台灣某些政治人物，卻把加害者當成可以取悅、討好的對象。面對中國升高武力、經濟、外交恫嚇，前總統馬英九、前主席洪秀柱與國民黨高層反而跳出來責備日本「躁進」、批評盟友「干預」，並把台海危機重新包裝成「兩岸內政」，與北京的論調毫無二致。

汪浩認為，這不是中立，這是典型的斯德哥爾摩症候群——被威脅久了，把威脅當正常，把施暴者當靠山，把盟友當敵人，把民主世界的支持當成「挑釁中國」。

汪浩說，當日本說「台灣的安全就是日本的安全」，國民黨卻說「兩岸不能假手外國」。當日本用國家安全評估台海局勢，國民黨卻用中國的話語替北京辯護。甚至有人急於主張「一國兩區」，像是在爭先表忠。

汪浩狠批，台灣面臨的威脅從來不是日本、不是美國，而是中共的戰機、飛彈、封鎖與滲透。而國民黨最可怕的地方，不是與民進黨立場不同，而是早已習慣被中共霸凌，甚至沉迷於被中共霸凌。馬英九們，有病要治啊！

