即時中心／徐子為報導



藍營大老、前國民黨中常委姚江臨驚傳今（9）天逝世，享壽75歲。國民黨青年部前主任陳克威今證實此事，並在社群表示，「辛苦了，走完人生這條路，不得不給您奇幻的人生熱烈的喝彩，親朋好友們，一起懷念並熱鬧地陪國民黨最機車的中常委，下台一鞠躬。」





陳克威透露，姚江臨約在今上午9時30分離開。並透過臉書發文，稱有次問姚「為何這麼挺國民黨？」，為何始終不離不棄？他記得姚告訴他：「或許骨子裡DNA就是國民黨！」



陳克威感嘆，「辛苦了，走完人生這條路，不得不給您奇幻的人生熱烈的喝彩，知道您喜歡熱鬧，喜歡大家注意到您，就麻煩大家、長官、親朋好友們，一起懷念並熱鬧地陪國民黨最機車的中常委，下台一鞠躬。」





廣告 廣告

原文出處：快新聞／藍營大老、前國民黨中常委姚江臨今逝世 享壽75歲

更多民視新聞報導

藍白又卡國防預算！恐替鄭習會累積籌碼 她驚曝「這黨」趁隙壯大

早盤一度失守3萬大關！台股高點承壓終場小跌71點 台積電收1680元

陳昭姿不甩「兩年條款」！黨代表喊話黃國昌：誠信呢？

