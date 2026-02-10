即時中心／黃于庭報導

民進黨持續布局2026九合一大選，早早拍板立委何欣純披綠袍出戰台中；反觀國民黨仍深陷「姊弟之爭」，藍委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣互不相讓，前者日前表示全民調將於3月底進行，後者隨即氣炸反駁其說法「並非共識」，僵局難解。對此，民進黨立委王義川今（10）日預測，楊瓊瓔跑地方的功力強，恐怕農曆年過完後，江啟臣會更吃緊。

談到台中市長選情，王義川表示，民進黨很早就提名何欣純，並跨出選區跑行程，接下來將近10個月的時間，相信她會更深入了解海線、山城等地，「我們起跑相當快」。

王義川說，國民黨2位市長候選人都很優秀，尤其楊瓊瓔跑基層的功力，大家都要學習，加上她「大姊」的個性，「人人好、四處走」，更讓原本裹足不前、畏畏縮縮，覺得勢在必得的江啟臣現在會怕了。

不僅如此，王義川更預言，若楊瓊瓔跑完農曆過年，江啟臣會更吃緊，2位都很優秀，也希望最後提名出爐，大家君子之爭。至於國民黨初選規則如何，那是藍營內部的事，而何欣純繼續跑行程、市議員全力協助，民進黨的態度就是這樣。

原文出處：快新聞／藍營姊弟之爭還在吵！王義川預測過完年「江啟臣會怕」 理由全說了

