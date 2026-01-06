藍營姐弟之爭 空戰陸戰並進

爭取國民黨提名參選2026台中市長的立委楊瓊瓔（右二），6日一早與同黨立委顏寬恒（右一）前往沙鹿市場拜票，沙鹿居民對楊瓊瓔十分熱情，送上鳳梨預祝她成功。（林弘笙攝）

國民黨2026台中市長人選陷入「姐弟之爭」，立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣爭取黨內提名，雙方空戰、陸戰並進。楊瓊瓔6日一早合體立委顏寬恒前往沙鹿市場拜票、傍晚再前往南區建國北黃昏市場拜票；江啟臣昨在臉書分享5日與立委張嘉郡赴雲林南亞廚餘資源化廠考察，為台中廚餘去化尋找轉型方向。

楊瓊瓔昨上午在沙鹿市場拜票時，沿途遇到許多老朋友及同學為她加油打氣，有攤販送鳳梨及菜頭預祝她成功，更有民眾高喊「海線人當市長，楊瓊瓔凍蒜！」楊瓊瓔對民眾熱情相當感動，她向在場鄉親喊話「沙鹿的小孩回來了，希望大家多多支持我！」

顏寬恒表示，楊瓊瓔從擔任省議員至今，從政超過30年，對沙鹿的發展與建設貢獻良多，她走進菜市場就像回到自己家，很感謝她能夠來到沙鹿市場告訴鄉親她的新年願望，希望能為大家做更多事，持續服務大家。昨天傍晚，楊瓊瓔從台北趕回南區建國北黃昏市場拜票，其辦公室執行長洪柳益表示，團隊會在1月底前到全台中的早市、黃昏市場及夜市，全力衝刺盼獲得民眾支持，並爭取黨內市長提名出線。

針對台中面臨的廚餘去化問題，江啟臣前天前往雲林考察，了解廚餘堆肥製程與循環經濟模式。他表示，雲林不僅能同時處理生、熟廚餘，更朝「零碳排有機肥」邁進，值得各縣市學習。

他表示，據環境部統計，台灣每日平均產生廚餘約2115噸，其中超過6成用養豬去化，民國116年起全面禁用後勢必有去化壓力，他盼中央與地方攜手合作，讓廚餘從問題變成資源。市府目前已提出「安心無餘計畫」，包括利用高效堆肥設施、黑水虻等，每日可去化約266噸廚餘，讓人肯定。