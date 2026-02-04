藍營姐弟市長之爭 盧秀燕發重話

台中市長盧秀燕昨（四）日親赴和平區谷關消防分隊進行慰問與視察，強調市府將持續投入資源，強化和平地區山域救災能量，做消防弟兄姊妹們最強而有力的後盾。

盧秀燕市長於年前到和平地區進行和平專案訪視行程，下屆台中市長選舉，江啟臣副院長今天在選區谷關與市長盧秀燕合體，媒體追問有關初選一事，他原想推讓盧秀燕先受訪，豈料盧秀燕以姐姐口吻望向他說「你自己做事自己擔啦」！江啟臣期待中央發揮智慧，趕快結束這種不確定。盧秀燕也難得在上班日發表看法，希望「越快越好、事不宜遲」。

台中市下屆市長人選，藍營姐弟之爭越演越烈，江啟臣和楊瓊瓔昨晚先後在臉書發文，再度引爆話題。

立法院副院長昨晚在臉書等社群發布影片，表示了解藍營支持者對市長黨內初選遲不定案的憂心，姐弟之爭另一主角立委楊瓊瓔馬上引用江啟臣內容發文，強調地方最需要的不是內耗，而是方向與確定，未來願意與江啟臣一起努力。地方藍營支持者看了後，感慨兩人輪流打高空，「理想說一堆，進度都沒有」。

市長盧秀燕今天上午到台中市最偏遠的和平區視察，江啟臣趕到谷關消防隊與盧秀燕會合，並與盧秀燕一起參加地方座談會。