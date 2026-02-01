藍營姐弟搶曝光 何欣純訪工商界

立委楊瓊瓔（左二）1日前往豐原市場發贈春聯，民眾和攤商贈送楊象徵「向前衝」、「好彩頭」的蔥與蘿蔔。（李京昇攝）

國民黨台中市長提名仍未敲定，外傳黨中央6日將安排第二次協調，立委楊瓊瓔1日表示，仍未收到消息，還在「進行式中」，靜待黨中央通知；立法院副院長江啟臣強調，距離選戰不到10個月，沒有時間再等待，疾呼盡快確定人選。民進黨市長參選人、立委何欣純昨改跑「隱藏版」行程，積極拜訪工商界及社團界領袖人士尋求支持。

藍營市長提名雖尚未敲定人選，但「姐弟之爭」競爭激烈，楊瓊瓔、江啟臣周末一連2天直搗農曆年前人聲鼎沸的各大傳統市場，一步一腳印發放春聯拜早年，各自獲得支持者的熱情回應，也讓市長選情逐步加溫。

外傳黨中央6日將安排第二次協調，楊瓊瓔昨表示，目前仍未收到消息，還在「進行式中」，靜待黨中央通知，重申沒有預設任何立場，全都尊重黨中央決策。她說，唯有在公開、透明、讓基層安心的前提下所產生的結果，才能真正凝聚共識，也才能贏得選民的信任。

江啟臣則再度搬出市長盧秀燕日前拋出「農曆年前或2月19日前」時間點，強調這部分要繼續努力。不過，他也表示，距離選舉剩下不到10個月，沒有時間可以等待，現在每一分每一秒對所有的參選人都至關重要，希望越快敲定人選越好。

相較楊、江2名潛在對手昨勤跑各大市場拉票，反觀何欣純周日一整天均沒有公開行程，但她仍不得閒，何欣純昨私下拜訪工商及社團界領袖人士，除了爭取曝光度更全力尋求支持，持續按照既定節奏打選戰，何欣純強調，自己走進基層聽到許多鼓勵，清楚市民真正的需求，收到最多的一句話是「台中需要一個做事的市長」，會持續努力不辜負市民期待。