藍營宜蘭縣長人選地方協調未果 報黨中央再議

（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）明年底宜蘭縣長選舉，立法委員吳宗憲及宜蘭縣議會議長張勝德都有意爭取國民黨提名。國民黨宜蘭縣黨部今天召開協調會後，2人仍有意參選，縣黨部將報請黨中央再協調。

國民黨宜蘭縣黨部下午針對明年宜蘭縣長人選舉行協調會，吳宗憲及張勝德皆親自出席。討論後，雙方參選意志仍然堅定。

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌會後接受聯訪時表示，吳宗憲及張勝德都很優秀，經協調後還是無法取得共識，因此縣黨部將報請黨中央再協調，希望藉此確保可打贏明年宜蘭縣長選舉。林明昌也指出，若黨中央協調仍未達成共識，將依民調方式，在農曆過年前決定提名人選。

廣告 廣告

張勝德表示，在今天的協調會中，他與吳宗憲都各自表述，都很有意願參選，如今將報請黨中央協調，他與吳宗憲一定會依循黨中央規定，在民主制度下，公平、公正及公開產生最後的藍營人選。

吳宗憲則說，雖然目前雙方都有意參選，但於協調會中達成一項共識，那就是「不管誰最後出線，另一方會全力助選」，確保國民黨團結，後續黨中央協調及提名方面，他會依循黨中央規定。

明年底宜蘭縣長選舉，民進黨已推出律師林國漳參選；民眾黨也已徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠出征。（編輯：黃世雅）1141227