藍營宜蘭縣長人選 2家電話民調2月底決勝負

國民黨30日再度進行宜蘭縣長提名協調會，爭取提名的宜蘭縣議長張勝德表示，確定由他跟國民黨立委吳宗憲各挑一家民調公司，共兩家民調公司進行電話全民調，並在2月底前完成民調。

面對11月底的宜蘭縣長選戰，國民黨中央日前邀請有意參選的張勝德、國民黨立委吳宗憲等人進行協調，達成在第2次協調會討論內參的全民調細節，預計2月底前會正式提名。

黨中央今天下午再度邀請張勝德、吳宗憲等人進行協調，在歷時約1小時的會議後，張勝德在中央黨部一樓接受媒體聯訪。

張勝德指出，今天協調會主要就是針對民調公司，以及怎樣做民調的方式進行討論，目前確定由雙方陣營各挑選一家民調公司，共兩家民調公司進行電話民調，並在2月底前，完成電話民調。

張勝德表示，民調方式會分為跟民進黨宜蘭縣長參選人林國漳的對比式民調，以及兩人間的互比式民調，其中對比式民調占85％、互比式民調占15％。

對於是否有信心勝出，張勝德指出，他一直強調，宜蘭人的事情會由宜蘭人來做決定，所以最終還是回歸到，由宜蘭人來做最後的決定。

