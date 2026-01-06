藍營宜蘭縣長協調破局 吳宗憲：等黨中央來協調

國民黨立委吳宗憲。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 2026 宜蘭縣長選舉，國民黨在縣長林姿妙任期屆滿後，被媒體人點名是藍營可能失守縣市之一，現階段不僅須與民眾黨候選人整合，國民黨內部的地方協調也破局。對此，有意爭取提名的國民黨立委吳宗憲今（6）日表示，國民黨主席鄭麗文希望各地候選人能協調、協調、再協調，目前就看國民黨中央什麼時候來協調。

吳宗憲表示，既然他是當事人，所以沒去跟國民黨中央談論任何節奏和規定，他不想球員兼裁判，所以刻意跟這些事情保持距離。今天早上看到媒體報導，好像是說希望國民黨在二月決定藍營候選人，三月再與民眾黨談論藍白合，但事實上，他目前不知道會怎麼做。

吳宗憲表示，他知道的是，鄭麗文曾說過，希望各地候選人能協調、協調、再協調，真正協調不成，才走向初選方式去解決，所以地方協調結束後，國民黨中央會再找時間幫大家協調。以宜蘭為例，目前地方協調已經結束，就看黨中央什麼時候來協調。

吳宗憲表示，他還是秉持，國民黨是一個團結的政黨，所以各位可以看到，直到現在，在宜蘭他跟另外一候選人之間從來沒有惡言相向、互揭瘡疤，這是他的堅持，雖然地方上有一些耳語，但他不會去追究。

身旁的國民黨發言人牛煦庭補充說，國民黨中央的立場一直非常單純，媒體和關心政治的人會希望有個明確時間表，但黨中央操大選的關鍵下選出最後能贏選戰的候選人，在各個不同的戰盤的協調會因地制宜，有一個完整的過程去力求圓滿，所以若大家過度執著於時間表，讓焦慮去影響整個選戰舖盤，對國民黨選情反而不利，因此在宜蘭或各地，黨中央都會按既有的節奏先協調再初選，一切公平公正的制度做辦理。

