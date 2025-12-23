藍營宜蘭縣長戰火升溫 吳宗憲提前啟動造勢 場地引發質疑

吳宗憲提前於26日宣布在宜蘭市五穀廟埕舉辦首場造勢活動，參選動作明顯。（吳佩蓉攝）

國民黨宜蘭縣長提名戰逐漸升溫，不分區立委吳宗憲與縣議會議長張勝德雙雙被視為角逐人選，黨內競逐態勢浮上檯面。就在黨中央規劃27日安排兩人協調會面之際，吳宗憲提前於26日宣布在宜蘭市五穀廟埕舉辦首場造勢活動，參選動作明顯，也意外引發外界對縣黨部立場與中立性的討論。

引發爭議的關鍵在於，五穀廟主委同時也是國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌，吳宗憲選在此地舉辦政治活動，時間點又落在黨內協調前夕，難免被解讀為搶跑布局、取得黨內資源先機，讓部分地方人士質疑縣黨部是否「立場傾斜」。

對此，國民黨宜蘭縣黨部表示，五穀廟為公共性質場域，向來開放各界申請使用，並不分政黨或個人，場地出借與黨內提名無涉。黨部強調，縣黨部立場中立，相關活動屬地方自主安排，並不涉及提名背書或資源挹注。

吳宗憲則回應，外界解讀過度，強調只是單純借用場地，並無任何政治操作。他指出，縣黨部設有提名機制與評估小組，並非任何個人能左右結果，自己也不會對黨內同志作負面聯想；選擇五穀廟，純粹考量交通便利與場地條件，並非刻意營造政治訊號。

吳宗憲26日的活動以「宜蘭走新路，作伙一起來」為主軸，主打深入基層、與鄉親面對面交流，被視為正式啟動地方經營與縣長選戰暖身，參選態勢相當明確。

對於場地風波與黨內質疑聲浪，另一位競逐者張勝德則選擇低調以對。他表示，自己不認為縣黨部有不中立或偏頗情形，並強調與吳宗憲是黨內競選夥伴，無論最終由誰出線，都會全力支持。他也指出，當前階段就是各自努力爭取認同，專注把本分做好。

