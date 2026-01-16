藍營宜蘭縣長提名2月底出爐 林國漳強調持續爭取成為「全民縣長」 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德欲爭取國民黨宜蘭縣長參選提名，國民黨中央今（16）日協調決定在2月底前以全民調方式底定。對此，宜蘭縣長參選人林國漳表示，對於他黨內部的提名機制，一向抱持「尊重」的態度。不論是「藍藍合」或「藍白合」，對他而言最核心的任務始終沒有改變，會持續按照既定節奏，深入基層走訪各族群，並針對不同縣民需求，提出最紮實政見。

林國漳強調，他始終相信，選舉不是為了政黨利益，而是為了照顧全體縣民，自己會秉持「不分黨派、只問民生」的初衷，努力爭取成為一位服務全體縣民的「全民縣長」。

另外，針對吳宗憲指「0-6歲掛號費補助」政見，認為補助不樂觀，林國漳則說，謝謝吳宗憲的指教，但生活中的小細節，往往是年輕家長最沉重負擔。

「許多年輕父母在養育孩子過程中，面臨的不只是開銷，還有生活型態改變帶來的種種隱形成本。」林國漳指出，對某些人來說，100、200 元掛號費可能是小錢，但對一個育兒家庭而言，孩子生病通常需要多次回診，這些點點滴滴的支出累積起來，就是實實在在的經濟壓力。

「政見推出後收到的基層反饋非常正面。」林國漳表示，家長們認為「非常有感」，政治的溫暖就體現在政府願不願意分擔這些小負擔。他說，不論政見規模大小，只要對縣民有益，就會堅持去做，有時正是這些微小的「小確幸」，才能匯聚成家庭中大大的幸福感。

照片來源：林國漳辦公室

