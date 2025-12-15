藍營宜蘭縣長整合終於動了 張勝德、吳宗憲先協商

國民黨宜蘭縣長選戰今整合終於出現進度，拍板藍白合將採兩階段機制，先內部議長張勝德（左）與不分區立委吳宗憲（右）協商民調，再由勝出人選與民眾黨參選人陳琬惠（中）作民調。（吳佩蓉攝）

國民黨宜蘭縣長選戰整合終於出現進度，宜蘭縣黨部9人提名小組今（15日）下午開會，拍板藍白合將採兩階段機制，並規劃先由議長張勝德與不分區立委吳宗憲進行面對面協商，不過，兩人皆未表態退選，黨內人士也普遍評估協調恐難一次到位，後續仍可能回到民調機制決勝，再由勝出人選與民眾黨徵召人選陳琬惠對決。

民進黨方面已於10月間提名林國漳律師參選，加上今林國漳又在宜蘭市區掛上首面競選看板，選戰腳步明顯領先；藍白支持者近來對宜蘭選情整合進度頗感焦慮，憂心國民黨與民眾黨若再無法儘速確定人選，恐影響整體選戰布局與動員節奏。

外界曾建議，為加快整合進程，乾脆由國民黨兩名潛在人選與民眾黨陳琬惠三人同場比民調，一次產生最終人選。不過，由於藍白兩黨黨中央各有制度與政治考量，加上陳琬惠本人也不認同三人同時比較，相關方案最終未被採納，提名小組改採分階段方式處理。

黨部上週完成9人提名小組名單，今日召開首次會議，重點聚焦縣長人選產生機制。與會人士指出，張勝德與吳宗憲兩人各自深耕不同領域，也有不同支持基礎，無論最終透過協調或民調產生人選，另一方都應全力投入輔選，形成互補，提升藍營整體戰力。

張勝德與吳宗憲今受訪時皆表示，尊重並接受提名小組所訂下的遊戲規則，願意配合後續程序推進；不過，兩人也都未鬆口退選，外界普遍預期，本月27日的協商恐難達成共識，後續仍可能進入民調階段。

縣黨部表示，若進入比民調程序，國民黨縣長參選人可望於下個月出爐；至於藍白合的最終人選，仍須交由兩黨黨中央協商，期盼最慢能在農曆年前完成整合，確定藍白合推的宜蘭縣長參選人，正式迎戰民進黨。

