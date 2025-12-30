藍營宣布成立正義律師團助黨工抗司法打壓 綠籲誠實面對司法

國民黨中央今天(30日)宣布成立「司法正義律師團」，已募集70多位執業律師加入，將提供黨工最佳保障與後盾，強調要以此對抗執政黨惡意操控司法，守護社會的正義。對此，民進黨則表示，國民黨打著「正義」口號，並無法掩蓋罷免連署期間偽造文書的事實，奉勸國民黨誠實面對司法。

國民文傳會主委吳宗憲、發言人江怡臻偕同律師葉慶元、徐豪駿30日召開「司法正義律師團成立」記者會，宣布已募集超過70位執業律師加入，這是國民黨主席鄭麗文競選黨主席時就已提出的承諾，目的是希望協助中央黨部或各地方黨部黨工對抗不公不義、被執政黨惡意操控的司法，提供最佳的保障與專業的後盾。

國民黨文傳會主委、立委吳宗憲表示，2024年總統大選前，檢調以反滲透法、國安法偵辦赴中旅遊的民眾，但後來卻大量簽結無罪，只有少數案子經一審判決有罪。另外，國民黨工在罷免期間因偽造文書案遭到搜索、逮捕、羈押。他強調，國民黨不支持犯罪，但請不要拿司法來修理無辜百姓，為此，成立「司法正義律師團」，就是希望不讓任何黨工在面對司法迫害時成為孤兒。吳宗憲說：『(原音)我們今天看到很糟糕的是濫用司法去修理到大陸去玩的人，你扣他反國安法、反滲透法的帽子，大量傳喚，讓他們回到家不敢出門。偽造文書的部分小案大辦，長期羈押、鉅額的交保金。我們希望把我們司法的服務擴及到全國各地，我們會把手伸向每一個被司法破壞的黨工還有好朋友。』

國民黨發言人江怡臻則指出，面對2026年縣市首長選舉，執政黨的司法手段恐會變本加厲，無所不用其極地動用檢調來剷除異己。因此，國民黨成立「司法正義律師團」，不只是為了現在，也是為了「超前部署」，為綠色恐怖築起一道最堅固的防火牆。

對於國民黨大動作宣布成立「司法正義律師團」，民進黨發言人韓瑩表示，國民黨打著正義的口號，無法掩蓋國民黨從上到下在罷免連署期間偽造文書的事實。

韓瑩並說，奉勸國民黨誠實面對司法，不要跟中共一樣，將危害台海安全的演習取名為「正義」，真正在做的卻是危害正義的事。