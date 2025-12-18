藍營宣布竹市禮讓連任 高虹安再戰市長？她答：拜會藍白主席再決定

新竹市長高虹安今天復職上班，第一個公開行程就是出席消防形象月曆發表會，面對詢問是否考慮爭取2026市長連任以及回歸民眾黨，高虹安表示，會先拜會民眾黨與國民黨兩黨主席後再對外說明。

新竹市長高虹安時隔一年多，今天終於回歸市府工作，受到熱烈歡迎。而國民黨組織發展委員會主委李哲華已宣布，考量「藍白合」合作基礎及現任者優先原則，國民黨2026九合一選舉將不在新竹市推人選，會支持高虹安爭取連任。

但由於高虹安仍是無黨籍狀態，外界關注她是否會重新恢復民眾黨黨籍，再戰2026市長大位，高虹安回應目前尚未與黨內討論，表示日後會安排時間拜會民眾黨主席黃國昌以及國民黨主席鄭麗文，討論未來藍白合作的動向。

同時高虹安也說，經歷過官司風雨，更能感同身受前民眾黨主席柯文哲與其家人因京華城案纏訟多時的遭遇，希望他能注重健康。

