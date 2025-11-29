藍營小雞展現新生代氣勢！松信李明璇、港湖陳冠安連線合體掃街

2026地方選戰持續升溫，國民黨青年世代展現團結動能！今（29）日上午，松山信義市議員參選人李明璇與南港內湖市議員參選人陳冠安，再度攜手走進福德市場掃街拜票，1小時內發出上千份文宣，與市場攤商和採買民眾互動頻繁，現場氣氛熱絡，藍營「打拚新世代」的新氣象逐漸成形。

李明璇表示，起跑兩個月，很多民眾看到她在市場、各里辦公室、在街頭宣講，都很驚訝，「不是明年才投票嗎，怎麼現在就開始跑了？」她坦言，因為自己是新人，又是在新的選區從零開始，必須跑得更勤。「松山信義是自主性很高的選區，選民很重視候選人是不是願意真正走進基層。」

李明璇說，每天最重要的事情，就是把每個市場、每條路都走過一遍，靠著真實的互動把自己介紹給大家。她也提到，近來不少攤商會主動要文宣，也有許多民眾停下來聊兩句，讓她感受到基層最真實的力量與鼓勵，「我會繼續勤走，把自己的理念、政策、認真做事的態度，一個一個親自地告訴大家。」

再度合體李明璇 陳冠安： 青年世代共同為台北努力

陳冠安則表示，與李明璇再度合體掃街，象徵國民黨青年世代彼此扶持、共同為台北的未來努力。他指出，這兩個月走訪基層，民眾對交通、治安、校園安全、老舊建物維護等議題反應相當強烈，這些都是他未來要在議會優先推動的政策重點，「選舉不只是為了個人，而是要讓大家具體知道我能為港湖帶來什麼改變。」

今日掃街活動中，許多攤商主動索取文宣，甚至有人熱情喊出「年輕人加油！」「藍營需要新力量！」顯示青年候選人深入基層後逐漸受到肯定，市場內不乏民眾停下腳步與兩人互動，詢問相關政見細節和個人願景。值得注意的是，這場掃街行動也是國民黨青年世代連日合體操作中的重要一站。從街頭宣講、議題直播，到市場拜票，一波波行動已展現出年輕世代共同作戰的態勢，不僅強化彼此的能見度，也讓選民看到新世代政治參與的熱情與實力。

