藍營張嘉郡表態爭取雲林縣長大選！蘇治芬鬆口「綠營人選是這人」

2026年九合一選舉中，雲林縣長之戰備受矚目。現任縣長張麗善任期屆滿，國民黨內傳出其姪女、立委張嘉郡有意接棒，並透露將爭取黨內提名，延續張麗善的施政路線；民進黨方面則傾向由立委劉建國出馬。前縣長蘇治芬21日受訪時直言，民進黨人選「不會有變數」，明確點名劉建國將代表出征。









雲林縣長張麗善（左1）已連任兩屆，無法再參選，藍營目前最被看好的接班人正是張嘉郡（左2），她已鬆口表示將投入黨內提名競爭。（圖／翻攝自臉書＠張嘉郡）

由於張麗善已連任兩屆，無法再參選，藍營目前最被看好的接班人正是張嘉郡，她已鬆口表示將投入黨內提名競爭，張麗善也提到，自己會全力支持並輔選張嘉郡。根據《三立新聞》報導，另外在綠營，地方派系仍在觀望劉建國是否再次披戰袍，基層則希望儘早整合出「母雞」級人選，以利選情布局，上屆劉建國落敗除了受大環境不利影響外，準備時間過短亦是一大關鍵。





蘇治芬則語氣堅定，強調民進黨的雲林縣長參選人「就是劉建國」。（圖／翻攝自臉書＠蘇治芬）









對於外界關注，另據《自由時報》報導，劉建國回應指出，會尊重黨中央的規劃，相信黨內能挑選出最適合為雲林打拚的人才，目前正由選對會討論人選。至於蘇治芬則語氣堅定，強調民進黨的雲林縣長參選人「就是劉建國」，她指出從兩位立委近來的政治動作與私下互動，都可看出無論藍綠陣營，張嘉郡與劉建國都已進入備戰狀態，提名人選已無懸念。

劉建國回應指出，會尊重黨中央的規劃，相信黨內能挑選出最適合為雲林打拚的人才。（圖／翻攝自臉書＠劉建國）













