藍營強推中配參政免棄「中國」國籍！他質疑：國民黨承認一中等於中華人民共和國

國民黨團書記長羅智強日前召開記者會，主張將提案修改《國籍法》，讓中國籍配偶能不受《國籍法》規範，引發爭議。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院國民黨團擬強推修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，並將中配入籍年限從6年縮短成4年，引發議論。政治評論員張益贍認為，這是國民黨主席鄭麗文一個中國的三部曲，他質疑，中配不用放棄中國及，等於國民黨承認「中華人民共和國」就是他們認同的「一個中國」？

花蓮富里鄉中配村長鄧萬華，因未放棄中華人民共和國國籍，遭鄉公所解職，她不服提出訴願，縣府訴願委員會決議撤銷原處分；不過，內政部長劉世芳強調「沒有解釋空間」，因國籍法第20條規定，擔任民選公職，1年內要放棄中華民國國籍外的其他國籍，這個沒有解釋的空間。將再行文要求解職。

國民黨立院黨團近期將提案，修改《國籍法》對中配參政限制，使其免放棄原國籍就可擔任民選公職，引發輿論譁然。

鄭麗文近期談到兩岸主張時提到，「九二共識既不是一國兩制，也不是一中各表，九二共識講的是兩岸同屬一中」，張益贍指出，原本國民黨論述中最重要的「各自表述」不見了。另一方面，國民黨新任副主席蕭旭岑也拋出「一國兩區」，張益贍認為，其實就是呼應中共對九二共識的內涵詮釋，「一國兩制」，消滅中華民國在台灣的主權。

對於國民黨立委羅智強提案修改國籍法，中配參政不必放棄「中華人民共和國」國籍，張益贍質疑，等於國民黨承認「中華人民共和國」就是他們認同的「一個中國」？

