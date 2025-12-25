即時中心／温芸萱報導

立法院藍營日前強行三讀通過國民黨版「停砍年金法案」，退撫基金恐提前至2046年破產，造成全民財政負擔。對此，行政院長卓榮泰已表示不會覆議，並將於明（26）天定調，採取不副署或釋憲手段。

國民黨憑藉人數優勢，日前在立法院強行三讀通過國民黨版「停砍年金法案」，外界擔憂將導致退撫基金提早於2046年破產，進而增加全民負擔。法案相關咨文已送達總統府及行政院。行政院多次強調，將透過合法、合憲方式，確保退撫基金財務永續。

廣告 廣告

行政院指出，前總統蔡英文自2018年推動年金改革後，公務人員及教職人員月退休所得仍高於勞保、勞退人員約兩倍，但此次立法院修法將讓過去七年的年改成果受挫，恐迫使全民填補財政缺口。行政院強調，會依法律與憲法保障基金財務穩定。

據《中央社》報導，政院人士表示，行政院長卓榮泰已明確表示，不會透過覆議處理此案；至於是否比照財劃法不副署，或採取釋憲手段，將於明日對外定調並說明。憲法法庭近期已宣布憲法訴訟法修法違憲，行政院後續決策備受各界關注。

原文出處：快新聞／藍營強行三讀「停砍年金」 行政院定調「不副署或釋憲」

更多民視新聞報導

國台辦又瞎扯！竟稱台灣原住民是「中國古越人」 教授3點狠打臉

隨機殺人驚魂未定！謝龍介竟「舉槍造勢」 林俊憲轟：鼓動仇恨

藍白推「台灣未來帳戶」 郭國文笑了：複製我的「轉大人ETF」政策

