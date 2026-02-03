藍營彰化姊弟鬩牆爆雙殺危機 謝典林曝「不選承諾」 為謝衣鳯敗票

藍營立委謝衣鳳爭取彰化縣長提名，卻陷入陷入「姊弟鬩牆」的極度尷尬。（圖片來源／謝衣鳳臉書）

國民黨除了台中市「姊弟之爭」，在彰化縣更有「姊弟鬩牆」，議長謝典林二度開箱豪宅引發綠營火力全開，他更爆料謝家跟國民黨說過不選縣長，讓有意爭取提名的姊姊、立委謝衣鳳陷入極度尷尬。

國民黨在彰化縣有前副縣長洪榮章與前立委柯呈枋表態備戰，再加上謝衣鳳呈「三搶一」的局勢。

洪榮章布局最早，近期在社群平台與地方活動中表現積極，被視為謝衣鳳之外的主要競爭者之一，正透過「空戰」與基層走訪的「陸戰」累積實力，爭取出線機會。

柯呈枋同樣實力不弱，積極走訪基層、分送春聯，並公開表示會持續爭取服務縣民的機會，是另一位實力堅強的潛在人選。

韓國瑜讚「彰化神力女超人」，謝家被批「包牌」整碗端走

謝典林在宣布不參選縣長後，專注議員連任，而謝衣鳳則以前主席朱立倫、黨主席鄭麗文表達希望她參選下，爭取參選縣長。

就連立法院長韓國瑜也盛讚她是「彰化神力女超人」，頗有當年力挺南投縣長許淑華的「既視感」。

彰化縣議長謝典林二度開箱豪宅引爆土地取得、謝家內戰等連環爭議。（圖片來源／謝典林臉書）

不過，謝家被批「包牌」，議長和縣長都要，甚至是外掛「立委補選」三合一，「整碗端走」的疑慮，引發地方強烈反彈。

再加上謝典林兩度開箱「溪州白宮」豪宅，並稱謝家已有向國民黨講過不參選縣長，姊姊卻突然出來說要選縣長，這是突發狀況，引爆選情震撼彈。

謝衣鳳則是透過助理表示，為了避免她的講話會影響家人感情，針對此事不再發言。

吳音寧狂攻豪宅巧取台糖土地，陷縣長、議長恐雙殺災難

據了解，謝家長輩正在積極協調當中，如果謝衣鳳確定參選縣長，則謝典林勢必得放棄連任議長，副議長許原龍也傳出要挑戰議長寶座，內外局勢陷入極度紛亂。

謝家豪宅從過去選舉到大罷免，都成為綠營火力彈著點。（圖片來源／吳音寧臉書）

而謝家豪宅從過去選舉到大罷免，都成為綠營火力彈著點。行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧即批評，時間點，正是謝衣鳯在立法院的經濟委員會，謝家旗下的「隆霖營造」，透過與台糖合建各2棟的名義，把台糖土地「巧取」為自家財產之後，又把台糖的2棟全部給吃下。

謝典林雖然回應稱，謝家的土地及房子都是合法取得，取得及完成的時間都是民進黨執政期間，若有問題，早就被法辦，但地方解讀，有地方政壇人士解讀，此舉就是要斷送謝衣鳳的縣長之路。

藍營如果無法擺平謝家這場「姊弟鬩牆」爭議，民眾黨也不是一定支持，地方已有悲觀預估，恐怕派系裂痕難平，造成丟了政權、輸了基層，縣長和議長「雙殺」的政治災難。

