藍營彰化市長人選仍無共識 蕭景田：「沒有辦法的辦法」委請黨中央處理

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國民黨彰化縣黨部提名小組決議，彰化市長提名將委由黨中央處理，彰化市民代表會主席陳文賓（前排著白色上衣者）對此表示尊重。（資料照，葉靜美攝）

國民黨彰化縣黨部提名小組決議，彰化市長提名將委由黨中央處理，彰化縣議員温芝樺對此表示尊重。（資料照，葉靜美攝）

國民黨在彰化市長選舉方面，有縣議員温芝樺、彰化市民代會主席陳文賓登記參選，2人經2次協調，仍各持己見，温主張民調、陳主張開放，今日再次協調仍無法達成共識，最終彰化縣黨部提名小組決議全權委由中央黨部處理，兩人對此表示尊重，縣黨部主委蕭景田表示，「這是沒有辦法的辦法」。

國民黨彰化市長選舉遭逢温芝樺、陳文賓兩強爭霸，温、陳在本月4日、9日進行兩次協調都無法取得共識，彰化縣黨部因此交由提名小組，在今日先進行討論，再邀兩人進行協調。

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蕭景田表示，由於温主張初選民調、陳主張開放，基於雙方有各自不同意見，落差很大，提名小組會議決議，委請黨中央接手處理此次彰化市長提名作業，此決議的最大考量，就是希望在候選人出現後，黨內不會產生太大裂痕。

「這是沒有辦法的辦法」，蕭景田表示，就像台中市長、宜蘭縣長原都有2人堅持參選，最終也交由黨中央處理，縣黨部不再參與彰化市長提名作業；温、陳兩人有共識的部分，就是希望提名作業愈快愈好，至於中央所提方法是否能獲雙方認同，他也無法確定。

温芝樺表示，尊重提名小組的決議，如今提名程序已進入中央黨部處理階段，她希望能儘速完成定案，避免基層持續等待與不安。無論最終結果如何，最重要的是凝聚力量、整合團結，共同朝著贏回彰化市的目標前進。

陳文賓也對提名小組的決議表示尊重，他認為，黨中央會以最大勝選為考量，民調或徵詢地方意見都有可能，黨中央會審慎評估。

由於日前縣黨部二次協調時，有多位彰化市里長到場力挺陳文賓，希望黨徵召陳文賓參選，若無果考慮反「魏」，他表示，他對里長的意見予以尊重，但他個人是不希望這樣，大家都希望藍營拿回彰化市的執政權，只希望黨中央能推出最好的人選，對於未來的選情，他也表示，目前都還是未知數，就看黨中央怎麼安排。

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