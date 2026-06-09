藍營彰化市長提名再陷僵局 陳文賓、温芝樺二度協調仍無共識
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】國民黨彰化市長提名協調持續陷入僵局，彰化縣黨部今天召開第二次協調會議，彰化市民代表會主席陳文賓仍堅持開放參選，縣議員温芝樺則主張透過民調決定人選，雙方未能達成共識，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，將交由提名小組在3天內研擬雙方較能接受的提名方式，再擇期協調。
温芝樺指出，今天的協調本質上是兩位參選人之間對提名方式的討論，但現場卻出現大規模動員，不僅讓焦點失焦，也讓許多基層里長與地方人士被迫面臨選邊站的壓力。她認為，黨內同志本應團結一致，共同為彰化努力，而不是在提名階段就讓基層陷入對立與尷尬。
温芝樺坦言，讓自己最遺憾的是，兩次的協調會明明是討論彰化市提名機制的場合，卻仍有不少言論不斷圍繞在自己的家人身上。「今天要參選的是温芝樺，不是我的家人。如果協調會議的焦點不是制度、不是民意，而是不斷消費與攻擊家人，那這樣的討論對彰化未來究竟有什麼幫助？」
温芝樺表示，每個從政者都應該接受檢驗，但檢驗的對象應該是參選人的理念、能力與願景，而非一直停留在過去的人事紛爭。她認為，若總是把眼光放在過去，甚至透過攻擊家人來操作政治議題，又如何帶領彰化市民走向未來？
温芝樺強調，自己一路走來始終堅持制度、尊重民意，因為唯有建立在公平基礎上的提名結果，才能真正凝聚黨內力量，贏得市民認同。她也呼籲所有黨內同志，把焦點放回彰化市的發展與市民需求，讓這場競爭成為理念與能力的競爭，而不是動員與攻擊的競爭，讓市民看見國民黨改革、團結與向前邁進的決心。
陳文賓表示，盼彰化縣黨部能傾聽基層里長及地方人士的心聲，審慎評估彰化市長提名應採徵召或開放參選機制。他也再次澄清，外界指稱他害怕初選民調並非事實，他認為僅以一千多通電話進行調查，難以全面呈現彰化市真正的民意，而他既然已下定決心投入彰化市長選戰，就會義無反顧、全力以赴。
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