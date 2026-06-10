【藍營彰化市長提名2-1】國民黨彰化市長提名歧見未解 民調與基層實力對決浮上檯面
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／新聞分析
國民黨彰化市長提名協調9日進行第二次會議，原本外界期待透過協調機制化解僵局，未料雙方不僅未能取得共識，反而讓提名之爭進一步浮上檯面。從會後各自發言來看，這場選戰已不只是人選之爭，更逐漸演變成「全民民調」與「基層樁腳」兩種政治邏輯的正面對決。
縣黨部主委蕭景田表示，黨有黨的機制，提名有提名的流程，相關程序都將秉持公平、公開、公正原則辦理。依照黨規，有意參選者須先完成登記、協調，若協調不成則進入初選；若採徵召，也必須有充分理由。由於雙方歷經兩次協調仍無法取得共識，提名小組將於3天內提出一套雙方較能接受的提名方案，供參選人參考。
然而，真正引發地方政壇關注的，並非協調內容本身，而是協調會現場出現的大規模動員場面。據了解，現場有多位里長及地方民代公開表態支持彰化市民代表會主席陳文賓，也讓原本應屬閉門協商性質的協調會，意外成為地方政治實力的展示舞台。
知情人士指出，整場協調過程中，雙方最大的歧見仍在提名方式。一方主張透過民調決定人選，另一方則認為地方組織、基層實力與長期經營成果同樣應納入評估範圍，形成典型的「全民民調派」與「基層樁腳派」之爭。
對此，縣議員温芝樺會後罕見以較重語氣表達看法。她認為，協調的本質應是針對制度與機制交換意見，而非比拚誰帶來的人比較多，因此自己兩次協調會都選擇獨自出席，不願讓原本單純的制度討論演變成政治動員。
温芝樺當晚更在臉書發文表示：「今晚的協調會真的很熱鬧，熱鬧到讓我一度以為自己走錯地方，不知道是來參加協調會，還是來參加里長、代表聯誼會。」一句看似輕描淡寫的發文，也迅速引發熱議。
温芝樺認為協調會若淪為動員大會，不僅模糊討論焦點，也讓許多基層里長及地方人士被迫提前選邊站。尤其在正式提名尚未出爐前，過度動員反而可能加深黨內裂痕，不利後續整合。
更令温芝樺感到遺憾的是，兩次協調過程中，部分討論內容仍不斷圍繞其家族背景與過往政治脈絡打轉。「今天要參選的是温芝樺，不是我的家人。」温芝樺在會後直言，自己願意接受任何檢驗，但被檢驗的應該是參選人的理念、能力與願景，而不是將焦點放在家族身上。
照片來源：CNEWS匯流新聞資料照
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